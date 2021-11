Fedez candidato alle elezioni politiche del 2023? La "prova" è il dominio web che ha registrato

Da diversi mesi si parla di una possibile discesa in campo dei Ferragnez in politica, e adesso c'è più che un indizio: la Zdf Srl, società di Fedez, ha registrato un dominio web che fa immaginare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche (che si terranno nel 2023).

Lo ha confermato all'Adnkronos uno degli It manager dell'azienda: «Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna», ha spiegato il responsabile dell'area informatica della società raggiunto telefonicamente. Il dominio registrato e attualmente inattivo è: Fedezelezioni2023.it.

Il cantante da qualche tempo è sempre più impegnato nel dibattito politico finendo spesso al centro di polemiche, in particolare sui temi del Ddl Zan del quale ha parlato prima sul palco del Concertone del primo maggio, poi con una serie di post sui social.

