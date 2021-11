Clamoroso in Svezia, si dimette la Premier Andersson poche ore dopo l'elezione

Clamoroso colpo di scena in Svezia: poche ore dopo essere stata eletta premier, prima donna nel Paese scandinavo, Magdalena Andersson ha rassegnato le dimissioni.

Eletta da poche ore

La leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson è stata nominata primo ministro dal parlamento svedese questa mattina diventando così "la prima donna alla guida della Svezia".

Ex ministro delle Finanze nel governo di Stefan Lofven, 54 anni, è stata eletta con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari. In base al sistema svedese, un candidato premier non ha bisogno della maggioranza favorevole, basta che non abbia quella contraria.

Chi è Magdalena Andersson

Andersson è figlia unica di Goran Andersson, docente di statistica presso l’Università di Uppsala, e dell’insegnante Birgitta Grunell Andersson. Durante gli anni del liceo, oltre a essere una nuotatrice ad altissimo livello, ha studiato scienze sociali alla Katedralskolan di Uppsalam, diplomandosi nel 1987. E’ in quei anni, per la precisione nel 1983, che è cominciato il suo impegno in politica, entrando a far parte della Lega Giovanile Socialdemocratica (SSU), della quale quattro anni dopo è stata eletta presidente della sede locale di Uppsala. Ha poi proseguito gli studi a Stoccolma, alla Scuola di economia, dove si è laureata nel 1992 con un master in Economia. Dal 1992 al 1995 vi ha lavorato come dottoranda in economia, ma ha poi interrotto i suoi studi dopo un periodo svolto presso l’Istituto di Studi Avanzati di Vienna e l’Università di Harvard. Dal 1996 al 1998 è stata consigliera politica del primo ministro Goran Persson e fino al 2004 ha lavorato come Direttore della pianificazione.

Successivamente, per due anni è stata Segretaria di Stato al Ministero delle Finanze prima di lasciare per diventare nuovamente consigliere politico, questa volta della leader dell’opposizione Mona Sahlin, dal 2007 al 2009. Fino al 2012 ha ricoperto l’incarico di Direttore Capo dell’Agenzia delle Entrate Svedese, dimettendosi dopo la sua candidatura socialdemocratica in vista delle elezioni generali del 2014. Andersson è stata eletta membro del Riksdag e nell’ottobre 2014 è stata nominata ministro delle Finanze dal nuovo primo ministro Stefan Lofven, incarico che ha ricoperto per ben 7 anni.

