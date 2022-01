Bruno Bossio: "Elezione Pina Picierno a vicepresidente Parlamento Europeo grande risultato"

"L'elezione di Pina Picierno tra i nove vicepresidenti del Parlamento europeo è un risultato di straordinario valore, che suggella l'impegno di una dirigente meridionale del Pd, deputata europea sempre attenta ai territori, capace e caparbia in tutte le battaglie che affronta e insieme abbiamo affrontato”. Ad affermarlo la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Le sue qualità e la sua dedizione sono il miglior viatico per questo nuovo impegno che porterà avanti anche in nome di David Sassoli e di quell'Europa inclusiva e solidale per cui tanto David si è speso. Anche per la Calabria la sua elezione - tra l'altro avvenuta con largo consenso (seconda per numero di preferenze) - è una buona notizia. A lei i migliori auguri di buon lavoro” a dichiararlo Enza Bruno Bossio, deputata del Pd.

Occhiuto si congratula con la Metsola

“Congratulazioni a Roberta Metsola, eletta già dopo la prima votazione presidente del Parlamento europeo. Una donna di grande esperienza, una moderata, un’europeista convinta. Una nuova importante avventura per un componente della famiglia dei popolari Ue. Buon lavoro e auguri”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

