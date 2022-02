Di Battista: da "bibitaro" a "sommelier", Di Maio è diventato un uomo di potere

«Di Maio è diventato un uomo di potere. Un tempo dai giornali veniva sbeffeggiato, considerato Gigino il bibitaro. Oggi lo definiscono "il sommelier". E’ cambiato lui, è diventato uomo di sistema e pensa alla prosecuzione della sua carriera politica nonostante avesse giurato più volte sul doppio mandato».

Alessandro Di Battista lo dice ad «Accordi&Disaccordi» su Nove. «Dubito che voglia lasciare M5s ma credo che lo voglia spostare al centro, riceve Confalonieri, dà le pacche sulle spalle a Casini, tra un pò si limona Rosato in aula... E’ scaltro - aggiunge - preparato, onesto, è un grande lavoratore. Avevo un affetto maggiore per Gigino il bibitaro. L’amicizia non si può coltivare come prima, sa stare al mondo è capace e nelle relazioni umane ci sa fare», conclude.

© Riproduzione riservata