Proroga per i gestori delle sale da gioco, il consigliere calabrese Tavernise: “Vergognosa”

"Proposta di legge vergognosa, che vuole frenare la lotta all’azzardopatia e rischia di danneggiare tantissime famiglie calabresi". Non usa termini il capogruppo M5S in Consiglio regionale, Davide Tavernise. "Se dovessi rubricare la proposta di legge n.60/12, oggetto di discussione nella seduta del Consiglio Regionale di oggi 3 maggio, e con la quale la maggioranza di governo regionale intende concedere altri 48 mesi ai titolari di sale gioco per adeguarsi alla legge regionale 26 aprile 2018 n. 9, non potrei ricorrere a parole diverse. Finora ho sempre fatto un’opposizione costruttiva, cercando di migliorare leggi sulle quali, nel merito anche se non nel metodo, si poteva anche ragionare, ma se questa maggioranza inizia a proporre schifezze simili, la contrarietà sarà totale".

© Riproduzione riservata