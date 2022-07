Crisi Governo, il presidente Occhiuto bacchetta i 5S: “Sono miopi, Draghi merita fiducia”

"Catapultare il Paese in una crisi di governo dagli esiti quanto mai incerti, solo per un presunto tornaconto elettorale, è un atteggiamento sconsiderato e miope. Il Movimento 5 Stelle si sta assumendo una grave responsabilità di fronte agli italiani. Il presidente Draghi stava lavorando bene, guidando una maggioranza ampia ma complessa, nata per tirar fuori l'Italia dalle emergenze. E di emergenze il Paese ne deve superare ancora molte. Dagli effetti negativi della guerra in Ucraina all’inflazione galoppante, dai numeri nuovamente crescenti della pandemia all’attuazione del Pnrr, solo per citarne alcune". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

