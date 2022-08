Berlusconi: mi candiderò al Senato, ho ricevuto pressioni da tanti

«Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia». Lo annuncia il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a «Radio Anch’io» su Rai Radio 1.

Berlusconi: Meloni premier? Mai detto di no

"Meloni premier? Non ho mai detto di no - ha risposto Berlusconi - ho sempre detto che chi ha più voti proporrà il nome al capo dello Stato, se Fdi avrà più voti sono sicuro che Giorgia si dimostrerà adeguata al difficile compito, comunque a me interessano di più le cose da fare, la battaglia contro l’oppressione fiscale, contro la patrimoniale".

© Riproduzione riservata