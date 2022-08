Giorgia Meloni: utero in affitto reato universale

«La sinistra agita questi temi come bandiere ideologiche, raccontando gli italiani che con Giorgia Meloni al governo verranno colpiti i diritti e la libertà. Al contrario, noi daremo voce ai diritti e alle libertà di chi non ha voce, a partire dalle donne e dei bambini. Lavoreremo per attuare la prima parte della legge 194 e sostenere le donne che non vogliono abortire, difendere la libertà educativa delle famiglie da chi vuole imporre le teorie gender nelle scuole, ci batteremo per rendere l’utero in affitto reato universale e velocizzare le adozioni. Sono questioni di buon senso che non faranno male a nessuno». Così la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista a "Panorama".

