Letta a Meloni: cerca di "incipriarsi"e cambiare immagine. La replica: tradisce misoginia

«E' evidente che Giorgia Meloni sta cercando di cambiare immagine, di riposizionarsi e di 'incipriarsi'. Ma mi sembra un po' complicato, perché se i punti di riferimento sono Orban, sono esattamente l’opposto di quello che dice. L’intervista è una cosa e il discorso alla campagna elettorale di Vox è un’atra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso in Italia per il pubblico italiano e uno in Spagna per gli altri perché pensiamo che gli italiani non ci ascoltano». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la conferenza stampa con più Europa, commentando l’intervista concessa dalla leader di FdI a Panorama. E incalza: «Mi sento di chiedere alla Meloni se ha una idea sulla flat tax. Non ho sentito la sua posizione. E’ d’accordo con Salvini e Berlusconi?». «E soprattutto - ha aggiunto Benedetto Della Vedova, di Più Europa - condivide la cifra che indica Salvini o quella che indica Berlusconi?».

La leader di FdI, Giorgia Meloni su fb, replicando al segretario del Pd, ha scritto: «Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che 'Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi'. Non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile. La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano. E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco». Per Giorgia Meloni, la frase del segretario del Pd Enrico Letta, «tradisce misoginia» e «l'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette».

