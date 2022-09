Cernobbio 'tribuna' elettorale, mezzogiorno di fuoco per 6 leader

Il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio come una 'Tribuna politica': sarà un mezzogiorno di fuoco per i sei leader dei principali schieramenti politici chiamati per la prima volta a confrontarsi tutti insieme in questa campagna elettorale.

A intervenire al workshop sul Lago di Como che riunisce il gotha della finanza e della politica saranno Carlo Calenda, Giuseppe Conte (in videocollegamento), Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. La formula sarà quella del giro di tavolo, con due ore di dibattito moderato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana.

