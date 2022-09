Elezioni: polemica sullo spot di Mallegni (Fi) con le casalinghe al lavoro

Al centro delle polemiche il video elettorale, del senatore toscano uscente di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni Massimo Mallegni, pubblicato, e poi rimosso, sui social dove è stato giudicato «sessista».

Nello spot, nel quale si annuncia un provvedimento per dare «un reddito e una pensione» alle casalinghe, si vede il parlamentare azzurro insieme a una donna intenta a pulire casa con l’aspirapolvere e un’altra alle prese con un ferro da stiro. Mallegni spiega oggi che «nel video ho mostrato una scena di vita quotidiana di milioni di casalinghe italiane che si fanno in quattro, sette giorni su sette, per occuparsi delle loro famiglie. Si sono aperte le gabbie dei leoni da tastiera del politically correct.

Questo concetto di dare dignità a coloro che restano a casa, per scelta o per necessità, dev'essere una cosa da fare subito». Tante le prese di posizione contro i due video, da Selvaggia Lucarelli, al leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, passando per Laura Boldrini, Andrea Marcucci, Sandro Zampa, Più Europa, e anche il sindaco di Firenze Dario Nardella.

