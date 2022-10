Giorgia Meloni vede Silvio Berlusconi: "Daremo risposte immediate. Caro gas dossier urgente"

La leader di Fdi Giorgia Meloni ha avuto stamani a Milano un incontro con il leader di Fi Silvio Berlusconi. "Sono ottimista", ha detto Meloni, al suo arrivo al Villaggio Coldiretti a Milano. Un colloquio che si è svolto "in un clima di grande collaborazione e unità di intenti".

I due leader hanno "ribadito la soddisfazione per l'affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull'attuale situazione politica", spiega la nota dei due partiti. Meloni e Berlusconi hanno poi approfondito i dossier più urgenti all'ordine del giorno, a partire dal caro energia. I due leader si sono poi confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e "hanno condiviso la necessità che l'Italia abbia bisogno di un governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova difronte".

La presenza al villaggio della Coldiretti allestito all'interno del parco Sempione è la prima uscita pubblica della leader di Fratelli d'Italia dopo la vittoria alle elezioni politiche. Ad accoglierla Ignazio La Russa con una delegazione di Coldiretti. Meloni ha fatto ingresso nella tensostruttura allestita, applaudita dai presenti. Al suo arrivo dalla platea si sono levate anche urla di incitamento e qualche "brava".

"Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti - ha detto Giorgia Meloni -. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi". "L'obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l'ha avuta".

Meloni: "Daremo risposte efficaci e immediate ai problemi"

Il tema non è come compensare la speculazione sul gas ma come fermarla, ha detto ancora Meloni parlando alla Coldiretti. "La nostra bussola è non disturbare chi vuole fare. La ricchezza la fanno i lavoratori e le imprese, lo Stato deve metterli in grado di produrla". "L'Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni".

"L'Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni", ha detto la leader di FdI, aggiungendo che "l'Italia deve avere una diversa postura in Europa".

Giorgia Meloni sintetizza la sua idea di governo parlando alla manifestazione della Coldiretti a Milano ribadendo un concetto di fondo: "Non faremo da soli, coinvolgeremo i corpi intermedi". E spiegando la necessità di un "sovranismo alimentare" per rendere il Paese autosufficiente anche in questo settore.

"Sull'agroalimentare ci sono tre grandi questioni, il primo è la sostenibilità ambientale, sociale ed economica: vogliamo difendere l'ambiente con l'uomo dentro". "Il tema della protezione è la seconda questione cioè qualità, difesa del marchio e delle filiere - aggiunge -. La sovranità alimentare è la terza questione, ed è centrale: ci hanno raccontato che il libero commercio senza regole ci avrebbe reso tutti più ricchi, ma non è andata così, la ricchezza è concentrata verso l'alto e ci siamo indeboliti ,dipendiamo da tutti per tutto".

"Sto seguendo il lavoro del governo uscente - così Giorgia Meloni -, confido che ci siano e che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione che comunque vada impatterà sui costi energetici tra qualche mese. Il lavoro che va fatto in queste ore è per capire come possiamo intanto intervenire sui costi energetici di questo autunno, non ci possiamo permettere di andare avanti come in questi mesi. Penso che questa sia la responsabilità prioritaria del futuro governo e su questo siamo impegnati a lavorare".