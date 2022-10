Chi è Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri: è l'uomo di fiducia di Berlusconi

Commissario europeo, presidente del Parlamento europeo, europarlamentare, vicepresidente del Ppe, coordinatore nazionale di Forza Italia, giornalista. E’ Antonio Tajani, romano, 69 anni, personaggio di spicco degli Azzurri con una lunga carriera politica al servizio delle Istituzioni europee. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a La Sapienza di Roma, Tajani diventa ufficiale di complemento dell’Aeronautica Militare Italiana ma inizia successivamente nel 1980 la carriera di cronista parlamentare e redattore per varie testate come Gr1 della Rai e Il Giornale. Nel 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, fonda con quest’ultimo Forza Italia e ne diventa coordinatore regionale nel Lazio, oltre ce portavoce della presidenza del Consiglio dei ministri nel primo governo guidato dal Cavaliere.

Nello stesso anno viene eletto europarlamentare e riconfermato nel 1999 e nel 2004. Nel 2001 è candidato alle elezioni amministrative per la carica di sindaco di Roma ma viene sconfitto al ballottaggio da Walter Veltroni. Nel 2008 diventa Commissario europeo per i Trasporti e nel 2010 ottiene l’incarico di Commissario europeo per l’Industria e l’Imprenditoria e nel 2014 viene eletto nuovo vicepresidente del Parlamento europeo in quota FI-PPE, con delega alla sicurezza, al dialogo interreligioso e alla Casa della storia europea. Il 17 gennaio 2017 viene eletto nuovo presidente del Parlamento europeo, nel 2019 viene rieletto ancora una volta eurodeputato e diventa vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Nel 2021 Berlusconi lo nomina coordinatore unico di Forza Italia e nel 2022 diventa anche vicepresidente ed entra a fa parte del Coordinamento di Presidenza del partito. Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 viene candidato per la Camera dei Deputati e diventa per la prima volta parlamentare.

