La fiducia al nuovo governo Meloni. Il deputato messinese Gallo (Sud chiama Nord): "Ci asteniamo"

L'annuncio arriva direttamente dal deputato messinese Francesco Gallo. Il movimento Sud chiama Nord (fondato dall'ex sindaco di Messina Cateno De Luca) ha optato per il voto di astensione sulla fiducia al governo. Come si ricorderà, in occasione delle consultazioni al Quirinale i parlamentari Gallo e Musolino (l'ex assessore del comune di Messina eletta al Senato) avevano dichiarato di votare no sul voto di fiducia al neonato governo Meloni.

"Intervengo a nome del movimento Sud chiama Nord per annunciare un voto d’astensione sulla fiducia al governo. Le sue dichiarazioni, presidente Meloni, ci hanno favorevolmente impressionato non solo per la passione e la determinazione ma per gli impegni presi sui temi a noi più cari, come la questione meridionale, le infrastrutture, il gap tra il sud e il nord, la lotta alla mafia. Queste sono le buone intenzioni, attendiamo i fatti. Certo, non ci conforta la creazione del Ministero del Sud che, nonostante le rassicurazioni, al momento appare una scatola vuota, né ci confortano alcuni ministri che non possiamo dire abbiano patente meridionalista…… Ma sono impressioni che ci auguriamo vengano smentite dai fatti. Noi siamo qui per fare ed aspettando scelte concrete la nostra astensione è una sollecitazione a fare di più nell’interesse del Paese e del Sud".

