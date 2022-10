Nota ufficiale di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni è "Il Signor Presidente del Consiglio"

Giorgia Meloni preferisce essere chiamata "il" presidente del Consiglio, e non "la". È la scelta del "nuovo primo ministro" per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. Una scelta già anticipata qualche giorno, tra le polemiche, e oggi ufficializzata con una nota che Palazzo Chigi ha diffuso. "A tutti i ministeri", si legge nella circolare inviata dal nuovo segretario generale Carlo Deodato: "Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni". Questa è la formula che userà il neo premier nelle comunicazioni ufficiali e dovrà essere utilizzata anche da tutti i Ministeri".

Non a caso, quindi, per tutto il suo intervento, in fase di dichiarazione di voto al Senato, Silvio Berlusconi si è rivolto a Giorgia Meloni chiamandola "signor presidente del Consiglio". La solennità dell’occasione ha quindi marcato una differenza, anche semantica, rispetto ai rilievi mossi di recente alla «signora Meloni» per come sia stata «penalizzata» Forza Italia in fase di formazione del governo.

