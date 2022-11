Giorgia Meloni incontra Stoltenberg: "L'Italia conferma l'impegno nei confronti della Nato"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Tra i due prolungata stretta di mano nel cortile della sede del governo prima di salire per l'incontro.

Meloni: "Confermato l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato"

"Confermo l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l'Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella dichiarazione al termine dell'incontro a a Palazzo Chigi con il segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Le dimensioni transatlantica ed europea - ha aggiunto - sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza: l'alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni, senza sicurezza non c'è e non ci può essere crescita".

Stoltenberg: "Se i russi abbandoneranno Kherson sarà un'altra vittoria per l'Ucraina"

"Se i russi abbandoneranno Kherson sarà un'altra vittoria per l'Ucraina", ha detto il segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella dichiarazione al termine dell'incontro a a Palazzo Chigi "Le forze di Kiev sono riuscite a respingere i russi e liberare intere quote del territorio ucraino. Una possibilità aperta grazie al coraggio degli ucraini, noi abbiamo fornito un sostegno senza precedenti all'Ucraina, anche grazie all'Italia: questo sostegno sta facendo la differenza", ha aggiunto Stoltenberg

© Riproduzione riservata