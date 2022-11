Manovra di Bilancio, Salvini: ci sarà riattivazione società Ponte Stretto

«In questa manovra bilancio ci sarà la riattivazione della società che dovrà portare a termine il ponte sullo Stretto di Messina». Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. «C'è un’altra opera che ha i suoi albori nel '69 e potrà essere simbolo del genio e dell’ingegneria italiana e in manovra di bilancio ci sarà la sua riattivazione» ha proseguito intervenendo alla consegna della MSC Seaescape di Fincantieri a Monfalcone. Occorreranno competenze: «Se ci sarà bisogno chiederemo una mano anche all’ingegneria di Fincantieri», ha proseguito Salvini per il quale «dopo 50 anni di chiacchiere portare la prima pietra del ponte che unisce una volta per tutte Sicilia, Calabria, Italia ed Europa è uno degli obiettivi che mi sono prefissato».

