Reddito di cittadinanza, Conte: "Cancellarlo? Una follia. Sarebbe un massacro sociale"

«Sarebbe un proposito miserevole ed esecrabile, follia pura». Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte commentando l’ipotesi di una cancellazione del reddito di cittadinanza, intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

E ha aggiunto: «Per me un governo che si mette a fare la guerra al reddito di cittadinanza è follia pura. Questo vuol dire creare i presupposti per un massacro sociale». «La Meloni se si azzarda a una operazione di questo tipo, politicamente scorretta è perché c'è stata una grancassa mediatica alla ricerca del percettore di reddito abusivo» che «ci sono stati e ci saranno sempre ogni volta che ci sono» delle agevolazioni «da parte dello Stato» ma questo «ha preparato la retorica fallace dei divanisti» ha detto Conte. Dopo di che «se Meloni vuole lavorare seriamente per migliorare il reddito noi ci siamo ma la prima cosa da fare è chiedere a 14 presidenti di regione perché non l’hanno usato».

