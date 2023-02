Vertice a Bruxelles con Zelensky: "L'Ucraina vincerà e diventerà Paese Ue". Meloni attacca Macron

Vertice Ue a Bruxelles. Il presidente francese Macron è volato nella capitale belga insieme al presidente ucraino Zelensky.

"Una giornata storica per l'Europa. Siamo orgogliosi di annunciare che il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarà presente al Parlamento Europeo questa mattina. Per rivolgersi ai cittadini europei dalla Casa della democrazia europea", ha scritto su Twitter la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Critica Meloni sull'invito a Zelensky da parte di Macron a Parigi: "E' stato inopportuno. La nostra forza deve essere l'unità".

Macron: "Meloni? Germania e Francia hanno un ruolo particolare sull'Ucraina"

«Non ho commenti da fare» sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, «ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice Ue. «La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione» dell’Ucraina, «perché - ha aggiunto - abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole» per i colloqui diplomatici.

Zelensky: "La nostra battaglia storica. Grazie a tutti gli europei"

Il destino dell’Europa non è mai dipeso dai politici, ma da ognuno di noi, ognuno di noi conta, ognuno di noi fa la sua parte, ognuno di noi può avere impatto sulla vittoria comune». Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Parlamento Europeo rivolgendosi direttamente ai cittadini europei e ringraziando «ogni villaggio» per il sostegno dato all’Ucraina. «Grazie a tutti in Europa per sostenere l’Ucraina in questa battaglia storica».

"L'Ucraina vincerà e diventerà membro Ue"

«Oggi al Consiglio europeo potrà ringraziare tutti per il contributo a qualcosa che sembrava impossibile. L’Europa si sta liberando dalle dipendenze dalle energia fossili russe, si sta difendendo dalle infiltrazioni degli agenti russi. L’Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell’Ue».

