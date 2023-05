Dl Ponte, la Camera vota la fiducia: 206 i favorevoli e 124 contrari

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo al decreto che definisce l’assetto della società Stretto di Messina Spa e che riavvia le attività di programmazione e progettazione. I "sì" sono stati 206, i "no" 124, gli astenuti 5.

L’Aula della Montecitorio ha iniziato dunque la fase dell’esame degli ordini del giorno, in tutto 59. Il governo, attraverso il sottosegretario Tullio Ferrante, sta esprimendo il parere a questi documenti di indirizzo, molti dei quali riguardano il coinvolgimento degli Enti locali il cui territorio verrà coinvolto dalla realizzazione del Ponte. Il voto finale sul decreto è previsto domani mattina.

Fratelli d'Italia: "Il provvedimento rispetta l'ecosistema"

«Questo provvedimento non ha solo l'elemento di unire in maniera stabile la Sicilia alla Calabria, ma anche quello di creare un’aspettativa verso ciò che gli italiani hanno sempre fatto nella storia, ovvero le grandi opere. Nelle 85 audizioni fatte in commissione Ambiente e in commissione Trasporti abbiamo ritrovato che lo schema del Ponte di Messina viene venduto ed esportato in tutto il mondo dalle nostre migliori aziende costruttrici: abbiamo quindi un modello esportato ovunque che porta il nome di un’infrastruttura che in questa nazione non è ancora stata costruita. Le grandi opere infrastrutturali possono convivere con l’ambiente e devono rispettarlo. Questo decreto ha caratteristiche pragmatiche e al tempo stesso rispettose dell’ecosistema. Abbiamo fatto un grande lavoro, riprendendo in mano ciò che era stato accantonato, aggiornandolo, contestualizzandolo e rimettendolo in moto. Il lavoro portato avanti nelle commissioni con circa 140 emendamenti esaminati dà l’idea di quanto grande sia stato lo studio e l’approfondimento compiuto in questi mesi». Lo ha detto nell’Aula della Camera Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Pd: "Spot elettorale Salvini in difficoltà"

«L'unica reale motivazione di questo decreto, che resuscita di fatto solo la vecchia Società costituita dall’ultimo governo Berlusconi per realizzare il Ponte, sono i possibili contenziosi che rischiano di arrivare ad un miliardo di euro. Dell’opera non c è traccia: il governo ha già infatti ammesso che non c'è un progetto, non è stata quantificata la spesa e soprattutto non ci sono i finanziamenti. Quando la destra abbandonerà gli spot elettorali per affrontare con serietà il problema del gap infrastrutturale del Sud del paese saremo pronti a confrontarci». A dirlo è Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera, intervenendo in Aula per la dichiarazioni di voto al provvedimento.

«Il Pd concorda infatti sull'opportunità di aprire una riflessione seria ed approfondita su un collegamento efficiente, veloce e sicuro tra Sicilia e Calabria ma questo Decreto Ponte sullo Stretto, approvato in tutta fretta dal Governo e ratificato dalla maggioranza alla Camera senza confrontarsi con le opposizioni, è soltanto un’operazione populista e demagogica: un bluff senza progetti, risorse, trasparenza e soprattutto senza coinvolgere gli enti e le comunità territoriali», conclude.

