Verso la manovra, Meloni: "Su cuneo e famiglia non ci fermiamo, ma rafforziamo"

"Il ministro Giorgetti farà il punto e traccerà il quadro complessivo entro il quale ci muoviamo e ci muoveremo. Io intendo limitarmi ad alcune riflessioni e indicazioni. La prossima legge di bilancio dovrà essere, come è stata quella dello scorso anno, seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando della manovra in Consiglio dei ministri. Meloni: "Su cuneo e famiglia non ci fermiamo ma rafforziamo"

"Il primo appuntamento che abbiamo davanti è la scrittura della legge di bilancio, la più politica tra le leggi che un governo possa fare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aprendo il cdm. Lo scorso anno, l'emergenza energetica "ha assorbito due terzi della manovra", ma "questo non ci ha impedito di lanciare alcuni segnali importanti e di tracciare una direzione: penso al taglio del cuneo fiscale o alle risorse che abbiamo scelto di destinare alla famiglia, a partire dall'aumento dell'assegno unico. Misure che hanno tracciato una direzione. Direzione che ora dobbiamo consolidare e rafforzare"