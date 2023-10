La motivazione di Dafne Musolino: "Non riuscivo ad incidere quanto avrei voluto"

La senatrice Dafne Musolino spiega il motivo del clamoroso passaggio dal gruppo per le autonomie a Italia Viva. Guarda ad un progetto di un centro più strutturato e spiega anche la ragione della rottura con Cateno De Luca. “Si tratta di un’evoluzione naturale del percorso politico che era arrivato ad un punto in cui non riuscivo ad incidere quanto avrei voluto. Avevo ormai maturato la sensazione di essere in una bolla di vetro in cui, pur spendendo forze e mettendoci tutto l’impegno, non potevo incidere ne a livello locale ne a livello nazionale. Il forte senso delle istituzioni mi ha motivato ad assumere questa scelta per onorare la carica che ricopro. È arrivato il momento di dare un contributo alla nascita di un nuovo soggetto politico, Il Centro, che rappresenterà il punto di aggregazione di quei moderati che non si riconoscono nella polarizzazione che c’è attualmente nel nostro parlamento. Ringrazio Cateno De Luca per la fiducia e gli auguro ogni bene per i suoi progetti politici.