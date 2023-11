Il Pd in piazza a Roma. Schlein: "Da qui parte una fase nuova, l'alternativa alla Meloni c'è"

Circa 50 mila persone sono in Piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la manifestazione del Pd. E' quanto rendono noto fonti Pd. Dopo cinque anni il Pd torna in piazza in una grande manifestazione nazionale che nelle intenzioni vuole rinsaldare i legami con il proprio "popolo", come ha detto Elly Schlein, dopo "le fratture e le ferite degli anni scorsi". Ma vuole anche gettare le fondamenta di quel campo largo, unica prospettiva per rendere praticabile l'alternativa al centrodestra. Oggi, infatti, in piazza del Popolo a Roma, non ci saranno solo gli esponenti Dem, da Schlein a Stefano Bonaccini, ma anche quelli di M5s, guidati da Giuseppe Conte, e di Avs, l'alleanza di Sinistra italiana e dei Verdi.

I 175 pullman, i 7 treni speciali, e i 150 volontarie e volontari mobilitati per l'occasione, daranno vita a una manifestazione che propone dei contenuti che possono essere il nucleo della piattaforma del campo largo e che rappresentano anche una "contro manovra" rispetto a quella del governo Meloni: difesa della sanità pubblica, lotta per salari dignitosi, giustizia climatica, giustizia sociale, difesa dell'unità del Paese di fronte all'autonomia differenziata del governo. Il recente accordo con l'Albania e la proposta di riforma costituzionale dell'esecutivo, daranno altri motivi per alzare la voce.Fin qui le cose facili. Ma nella piattaforma della manifestazione c'è anche il tema complesso della pace, che per quanto riguarda la guerra in Ucraina ha diviso le scelte di Pd e M5s, ma che sul dramma in Medio Oriente vede i due partiti uniti nel chiedere una tregua umanitaria a Gaza. Anche due bandiere della Palestina sventolano alla manifestazione del Pd a Piazza del Popolo a Roma. Le bandiere, tenute da alcuni manifestanti con la kefiah, sono riuscite ad entrare in piazza perchè nascoste per eludere il servizio addetto alla sicurezza.

Schlein: "Da questa piazza parte una fase nuova"

«Siamo noi a dover ricostruire un campo progressista. Siamo qua per costruire una speranza al Paese, e questa piazza è la nostra risposta. Da questa piazza parte una fase nuova, non ci lasciamo qui, dovremo continuare a lavorare insieme, giorno per giorno, e non lo facciamo da soli. L'alternativa c'è, se la facciamo vivere insieme, continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizione». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di piazza del Popolo, «Per un futuro più giusto, l’alternativa c'è".

Schlein ai giovani: "Abbiamo bisogno della vostra incazzatura"

«Abbiamo aperto le porte del Pd, abbiamo bisogno della vostra sana incazzatura per cambiare le cose. Battetevi sempre per la libertà, per la pace e la giustizia sociale».