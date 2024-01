Caso Pozzolo: attesa per oggi la deposizione di Delmastro

E’ prevista per oggi la deposizione del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro che verrà sentito come testimone in procura a Biella sulla vicenda del veglione di Rosazza, durante il quale un proiettile sparato dalla pistola di proprietà del parlamentare Emanuele Pozzolo ha ferito ad una gamba un 31enne.

Tutte le ricostruzioni concordano sul fatto che Delmastro non fosse presente al momento dello sparo, perchè intento a caricare la macchina in strada. Secondo quanto si è appreso dovrebbero essere quattro in tutto le persone informate sui fatti che verranno ascoltate oggi dalla Procuratrice Teresa Angela Camelio con la Pm Paola Francesca Ranieri: almeno due di loro sono esponenti biellesi di Fratelli d’Italia che erano presenti alla festa finita male.