Decreto Milleproroghe. Il centrodestra insiste per far lavorare i medici fino a 72 anni

Dall’innalzamento della pensione dei medici al calcio alla plastic tax . I partiti mettono nero su bianco le proprie proposte di modifica al decreto Milleproroghe . Alcune erano state annunciate, altre rappresentano una novità. Tutte dovranno passare al vaglio di ammissibilità delle presidenze delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera dove il decreto è in discussione. Intanto sul decreto energia si registra lo stop alla tassa sulle rinnovabili. Tra le proposte di modifica al Milleproroghe arriva quella annunciata dalla maggioranza di uno scudo penale per medici e infermieri fino al 31 dicembre 2024 così come quella che innalza l'età pensionabile dei sanitari. Quattro emendamenti presentati da FdI, FI e Lega chiedono di alzare da 70 a 72 anni il limite massimo di permanenza in servizio per i dirigenti medici e i sanitari. Uno alza il limite per il trattenimento in servizio, anche per chi è stato «collocato a riposo dal primo settembre 2023» e l’altra consente alle aziende del Ssn, fino al 31 dicembre 2025, di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari fino a 72 anni.

La Lega chiede di alzare da 70 a 72 anni il tetto inserito in manovra, mentre Fi chiede anche di lasciare i 70 anni per gli infermieri. Diverse le proposte di modifica sulla questione delle liste d’attesa. Confermate poi le proposte bipartisan per rifinanziare i fondi per la lotta ai disturbi alimentari con 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un punto sul quale lo stesso ministro Schillaci si era impegnato. Forza Italia, come annunciato, propone, con un emendamento a firma Annarita Patriarca,il ripristino delle agevolazioni per gli sportivi che rientrano in Italia. Così come, con una proposta a prima firma del capogruppo Paolo Barelli, la richiesta di posticipare da luglio a ottobre l'entrata in vigore della plastic tax. Tra gli emendamenti dei partiti non può mancare, naturalmente, il capitolo Superbonus.

La Lega chiede che la proroga del 110% per i territori colpiti dal sisma venga estesa anche ai territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici e per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza, come Marche, Emilia e Toscana mentre M5s chiede la proroga del 110% per i condomini fino a marzo. Va detto, però che il bonus è oggetto di un provvedimento a sè sul quale domani si terrà una riunione tecnica di maggioranza dopo che Fratelli d’Italia ha presentato e poi ritirato un emendamento per una proroga di due mesi per chi abbia completato almeno il 70% dei lavori. Intanto arriva una novità sul fronte del dl energia. La Lega annuncia la cancellazione del contributo annuo di 10 euro per chilowatt a carico delle produzioni di elettricità da fonti rinnovabili con una potenza superiore a 20kW. Si tratta di quella che Pd e M5s definiscono una retromarcia. La norma - evidenziano - era uscita dal Cdm all’unanimità e lo stop "sacrosanto» è arrivato grazie al forcing delle opposizioni.