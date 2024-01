La festa dei 30 anni di Forza Italia. E la Meloni ricorda Berlusconi: "Il suo impegno continua ad ispirare il nostro percorso"

Accanto a Tajani in prima fila c'è Gianni Letta, storico braccio destro del Cavaliere ed ex sottosegretario alla presidenza nei governi del Cavaliere. Sul palco, un maxischermo con lo slogan della festa e i simboli di FI e la bandiere del partito sventolanti al momento della canzone-inno del partito.

Un applauso dedicato a Silvio Berlusconi e subito dopo l'inno di Mameli e quello di Forza Italia hanno dato il la alla festa per i 30 anni di Forza Itali a che si celebrano a Roma, al Salone delle fontane. Tra vecchia e nuova guardia del partito, la sala è pienissima con decine di persone in piedi e ai lati luci sui colori della bandiera italiana. Oltre al segretario di FI Antonio Tajani, non mancano i ministri azzurri da Paolo Zangrillo a Elisabetta Casellati, da Anna Maria Bernini a Gilberto Pichetto Fratin fino alla vicepresidente del Senato e storica azzurra, Licia Ronzulli.

"I figli" di Silvio Berlusconi "mi hanno chiesto di essere qui e portare il loro saluto, la loro convinta partecipazione e sostegno in continuità come il papà voleva", ha detto Gianni Letta. La famiglia Berlusoni ha avuto "un comportamento esemplare: uniti, concordi, premurosi verso Marta (Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi, ndr), solleciti verso i collaboratori e le aziende " e "così anche verso Forza Italia". Gianni Letta ha poi aggiunto: "Fa onore a loro e hanno reso onore a Silvio Berlusconi" rispetto alla discesa in campo del fondatore di FI perché "è stata una straordinaria avventura politica ma anche umana come finalmente stanno riscoprendo tutti".

"Questa sera vi racconteremo una storia lunga 30 anni ma che è quella dei prossimi 30 - così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani -. Anche quella è la nostra storia che ha un padre che l'ha costruita e che ha avuto la grande capacità di costruire gli altri anni a venire. Lui ci guarda da là e non sparirà mai dalla storia di Forza Italia". Quindi ha aggiunto: "Tutto cominciò così" riferendosi alla discesa in campo dell'ex premier scomparso il 12 giugno scorso e che fu annunciata in uno storico video trasmesso il 26 gennaio del 1994. Il filmato è stato proiettato in versione integrale di 9 minuti e, al termine, accolto da una standing ovation dei presenti in sala.