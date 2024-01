Mangialavori (Forza Italia): "Su Mes e Superbonus non si cambia"

Sulla ratifica del Mes «l'Italia si è espressa col suo organo sovrano, che è il Parlamento. Non voglio addentrarmi in previsioni che ad oggi non hanno fondamento, quindi mi limito a dire che è giusto che venga rispettato il volere palesato con voto parlamentare».

Lo spiega Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio alla Camera e deputato di Forza Italia in un’intervista al Messaggero. Il governo ha chiuso a qualsiasi proroga del Superbonus 110%. "Noi abbiamo avanzato diverse proposte, perché così chiedevano molti cittadini e imprese ancora alle prese con i lavori e ci sembrava doveroso fare tutto quanto il possibile per tentare una via d’uscita - aggiunge -. Ma una forzatura su questo fronte avrebbe, evidentemente, provocato uno squilibrio che l’Italia in questo momento non può permettersi». Il concordato preventivo varato dal Cdm è un "condono preventivo" come accusano le opposizioni? «Nulla di tutto ciò. Si tratta di instaurare un rapporto collaborativo tra lo Stato e il contribuente, far percepire ad autonomi ed imprese che da questa parte non c'è un mostro che divora i loro guadagni - spiega - ma un fisco che chiede il giusto e soprattutto ripone la giusta fiducia nel cittadino».