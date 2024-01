Zaia: "Chi critica l'autonomia differenziata vuole restare nel Medioevo"

Chi critica l’autonomia differenziata vuole restare nel «Medioevo» in «un’Italia immorale a due velocità». Lo spiega il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista a la Stampa. «Non conosco i tempi parlamentari, ma spero in breve tempo in un passaggio con l’approvazione definitiva alla Camera. Il 2024 sarà certamente l’anno dell’autonomia, una pietra miliare», aggiunge spiegando che sulle materie di competenza in Veneto "non ho mai negato che la gradualità possa essere la soluzione: prima alcune materie e dopo tutto il resto. Il nostro obiettivo a regime sono tutte e 23 le materie», «Il centralismo ha creato un Paese, quello odierno, a due velocità. Tante critiche rasentano il ridicolo perché dalle stesse bocche escono parole contraddittorie. La definiscono 'spacca Italià, 'secessione dei ricchì, ma anche 'scatola vuotà - prosegue il governatore -. È una riforma che farà crescere il Paese, chi la critica dovrebbe rileggere con attenzione la Costituzione e la storia economica e sociale di altri grandi Paesi federalisti, come la Germania, che ebbe nel dopoguerra una costituzione autonomista».