"Insieme lontano": Mattarella apre il vertice Italia-Africa. Piano Mattei, asse Meloni-von der Leyen

ergio Mattarella ha citato un proverbio africano "di grande saggezza" per chiudere il suo brindisi davanti a capi di stato e di governo e alle altre personalità ospiti del vertice Italia-Africa, occasione voluta da Giorgia Meloni per lanciare il Piano Mattei. "Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno", ha detto, auspicando un "cammino comune" verso "benessere e pace in Africa, in Europa e nel mondo".

"È la cooperazione a muovere il progresso", ha sottolineato, e davanti alle crisi in corso, il "compito" comune è "esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni" tra i due continenti, "sul terreno politico, per spegnere i focolai di tensione e di conflitto, sul terreno economico, per realizzare una produzione sostenibile e un'equa distribuzione delle risorse, per accrescere il patrimonio delle nostre rispettive culture".

Dopo la serata al Quirinale, sarà l'aula del Senato la vetrina della strategia su cui lavora la premier dal suo insediamento. Una "cornice politica" per potenziare la collaborazione con l'Africa in modo "non predatorio", che da qualche settimana ha anche una governance, con una cabina di regia che si riunirà per la prima volta a febbraio per lavorare sui primi progetti. Per le opposizioni è solo "una scatola vuota", ma Palazzo Chigi e Farnesina sono certi che l'approccio genererà risultati positivi, dal punto di vista geopolitico ed energetico. "I vantaggi per l'Italia sono innumerevoli", è sicura Meloni: "Tutto quello che accade in Africa ci coinvolge, dalla migrazione alla sicurezza passando per le catene di approvvigionamento".