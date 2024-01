Prodi evoca l'Ulivo: "Il centrosinistra vuole tornare al governo? Si deve unire"

«Se non si mettono assieme 5 stelle, Pd e altre forze riformiste al governo non ci andranno mai. E' stata l’esperienza della mia vita. Dicono che l’Italia sia un paese di destra? Ma il punto è che loro sono uniti e gli altri disuniti, non sono maggioranza nel paese. Volete tornare al governo? Vi dovete unire. Bisogna mettere insieme i riformismi. Invece pare che si dica, tanto perdiamo, allora salvo la mia vita, salvo la mia posizione....».

Lo dice l’ex premier ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi a 'Start', su Sky TG24. Ma oltre alla Schlein, Conte potrebbe essere un federatore? "Deve ancora decidere in quale polo stare - afferma Prodi -. Dice che non sa se chi voterebbe tra Trump e Biden.... Deciditi! E dopo avremo una definizione dei rapporti di forza. Conte con la sua indecisione pensa di erodere voti e consensi alla Schlein» e più in generale «oggi nessuno è affidabile, ognuno fa il proprio interesse, domani vedremo».