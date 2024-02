Il premierato prende forma: dai senatori a vita, al tetto dei due mandati. Ecco i punti salienti della bozza di legge

- TETTO DUE MANDATI: il premier è eletto per 5 anni ma il suo orizzonte non può superare le due legislature consecutive o sforare a tre ma solo se la precedente si è conclusa in anticipo.

Prende corpo lo schema della riforma del premierato voluta dal governo e ora al primo step del Senato. E secondo la bozza della legge, riscritta dalla ministra Elisabetta Casellati dopo tre vertici di maggioranza e in attesa dell’ultimo sigillo dei leader di partito, si rafforza il ruolo del capo del governo, con un’impronta che appare molto melonian a. Tra le novità contenute nell’ultima bozza: il futuro premier non potrà superare i due mandati,

- REVOCA DEI MINISTRI: il premier può proporre non solo la nomina, ma anche la revoca dei ministri, che formalmente verrà fatta dal Quirinale.

- RAPPORTO PREMIER-COALIZIONE: la fiducia che il Parlamento deve dare al governo, va espressa a tutta la squadra, non al presidente del Consiglio. Si controbilancia così il suo ruolo, lasciando ai partiti alleati un potere contrattuale nella formazione dell’esecutivo.

- SECONDO PREMIER: per evitare ribaltoni, quello eletto può passare il testimone al 'premier di scortà solo in casi eccezionali (morte, impedimento grave, dimissioni e decadenza), ridimensionando molto una novità fortemente voluta dalla Lega. Chi subentra è un parlamentare della stessa coalizione (ma dalla bozza sparisce il riferimento all’impegno ad attuare programmi di governo, ritenuto troppo ampio) e comunque se non ottiene la fiducia, il suo percorso si interrompe. Il premier eletto invece, se sfiduciato, ha 7 giorni per riprovarci, poi è costretto a dimettersi, oppure propone lo scioglimento delle Camere.