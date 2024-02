Tajani su Ilaria Salis: "Non possiamo chiedere estradizione. La querela a Salvini? Il padre è libero di fare ciò che vuole"

«Io non devo dire niente a nessuno. Ognuno è libero di fare ciò che vuole» ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del XIV Congresso Mcl, rispondendo ai giornalisti sulla possibile querela del padre di Ilaria Salis a Matteo Salvini.

«Chiediamo che vengano rispettate le regole che tutelano la dignità della persona detenuta. Questo è quello che possiamo fare, di più non possiamo. Salis è detenuta in Ungheria per un’ipotesi di reato commesso in Ungheria. Non possiamo chiedere l’estradizione. Soltanto qualora riuscisse a ottenere gli arresti domiciliari, l’Italia potrebbe chiedere con i suoi avvocati di far trascorrere il tempo dei domiciliari in Italia. Finché è in un carcere non si può fare. Dipende dalle richieste degli avvocati e dalle decisioni del magistrato» ha detto Tajani al margine del XIV Congresso generale del Movimento cristiano dei lavoratori in corso all’Ergife Hotel di Roma.