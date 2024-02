Giorgia Meloni: "Le risorse del Pnrr per gli agricoltori passano a 8 miliardi"

Secondo Meloni, la zona economia speciale rafforza il Mezzogiorno . La presidente del Consiglio ha detto di non volere un Sud che viva di sussidi, ma che abbia degli strumenti per combattere ad armi pari. Occorre - ha sottolineato - superare questo gap del Mezzogiorno con questi strumenti.

Meloni è in visita al polo 3Sun Gigafactory, la cosiddetta 'fabbrica del sole' del gruppo Enel che è previsto diventi, entro il 2024, la più grande d'Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici ad altissime prestazioni, con una capacità produttiva di 3GW all'anno e una tecnologia unica al mondo.

"In Italia si smette di non spendere risorse che sono disponibili, ogni singolo euro deve arrivare a terra per risolvere problemi dei cittadini. Ci lamentiamo che non ci sono abbastanza risorse, ma c'è un altro problema: a volte le risorse non vengono spese", ha detto ancora Meloni nel suo intervento.

L'accordo di sviluppo e coesione con la Sicilia

"Stiamo lavorando con Schifani e tra qualche settimana presenteremo l'accordo di sviluppo e coesione con la Sicilia, che sarà tra i più rilevanti dal punto di vista finanziario, anche qui per opere strategiche", la presidente del Consiglio ha sottolineato come sia "molto importante che un polo industriale come questo, che ci rende fiore all'occhiello d'Europa nasca in Sicilia, a Catania". E questo, ha osservato, "fa parte di una strategia precisa del governo".