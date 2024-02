Lollobrigida: "L'esenzione dell'Irpef garantirà più del 90% delle imprese agricole italiane"

«Io credo che il provvedimento che emergerà da questa discussione» sull'esenzione dell’Irpef per gli agricoltori, «con un ulteriore sforzo a garantire risorse adeguate, garantirà più del 90% delle imprese agricole italiane, quindi credo che sia più che sufficiente da ogni punto di vista a dare un segnale di ulteriore attenzione». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al termine del tavolo governo-organizzazioni agricole a Palazzo Chigi.

«Voglio rilevare però con estrema serenità - ha precisato Lollobrigida - che nè nell’incontro di oggi nè in altri incontri da parte degli imprenditori agricoli questo è risultato il problema centrale del mondo agricolo, anzi, devo dire che è risultato solo come un segnale di ulteriore attenzione che abbiamo inteso dare, ma i problemi sono ben altri e per tutti non si annidano certo sul piano nazionale, in cui c'è un governo che ha dimostrato in questi 16 mesi grandissimo attenzione al mondo dell’agricoltura, ma nei palazzi di Bruxelles, dove invece non c'era consapevolezza di quanto vale per l’Europa la garanzia di poter continuare a contare su un asset strategico come questo».