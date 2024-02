Elezioni in Sardegna: testa a testa Truzzu-Todde. Il Pd primo partito

Alessandra Todde e Paolo Truzzu sono entrambi al 45,3% nella corsa per le regionali in Sardegna dove procedono a rilento le operazioni di caricamento dei dati sul portale della Regione relativi allo spoglio delle schede. La candidata del centrosinistra, che aveva iniziato avanti la prima parte dello scrutinio, ha recuperato lo svantaggio nel corso della lunga serata. Attualmente sono state scrutinate 1139 sezioni su 1844, ossia il 61,8%. Il voto disgiunto non ha premiato Renato Soru, terzo con la sua Coalizione sarda, dietro ad Alessandra Todde (centrosinistra) e Paolo Truzzu (centrodestra) alle elezioni regionali in Sardegna. Alla sua terza ricandidatura, l’ex presidente della Regione - con risultati ancora parziali - è all’8,4%. Le sue cinque liste (Liberu, Progetto Sardegna, +Europa-Azione con Soru, Vota Sardigna e Rifondazione comunista) fanno peggio: al momento sono al 7,7% e non superano lo sbarramento del 10% previsto dalla legge statutaria elettorale per le coalizioni. Di conseguenza, la Coalizione sarda rischia di non piazzare nessun consigliere.

Idem per Lucia Chessa, candidata di Sardigna R-esiste: le percentuali per lei oscillano fra lo 0,9 e l’1%, mentre la sua lista (0,6%) è ben lontana dal 5% di sbarramento previsto per le liste singole. Il meccanismo del voto disgiunto, che consente all’elettore di esprimersi per un candidato non collegato alla coalizione o alla lista prescelta, ha penalizzato pesantemente Truzzu: le sue liste superano il 49%, mentre il candidato presidente è al 45,3% (1.139 sezioni scrutinate su 1.844). Lo scarto di circa quattro punti fra candidato presidente e la sua coalizione è una costante della storia elettorale del centrodestra in Sardegna. Era accaduto anche a Christian Solinas, vincitore nel 2019, e a Ugo Cappellacci (Forza Italia), che perse con Francesco Pigliaru nel 2014. Todde, invece, sta andando meglio delle sue liste: 45,2% per lei e 42,3% per la coalizione, quando i dati non sono ancora definitivi. Quando ormai ci si appresta ad arrivare al 70% di sezioni scrutinate (ora il 67,2%, ossia 1.239 su 1.844) si consolidano i risultati delle singole liste a livello regionale nelle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa sarda e l’elezione del governatore. Allo stato attuale Il Partito democratico è il primo partito con il 14,2%, segue Fratelli d’Italia col 13,8%, quindi M5s al 7,7%, Forza Italia al 7% e la Lega al 3,7%. Il Partito sardo d’Azione, movimento del governatore uscente e non ricandidato, Christian Solinas, è attualmente al 5,5%.