Exploit alleanza Pd-M5s in Sardegna, ma resta prudenza sul "campo largo"

Mentre Giuseppe Conte ed Elly Schlein salgono insieme sull'areo per Cagliari, i rispettivi partiti sono in fibrillazione per un risultato che, comunque vada, entrambi considerano positivo. La candidata M5s Alessandra Todde tiene sulle spine fino all’ultima scheda il centrodestra. Circostanza che per molti testimonia un fatto: se uniti, Pd e M5s possono essere competitivi. Ma guai a leggere il volo verso Cagliari come un decollo definitivo del cosiddetto «campo largo». Men che meno, si può interpretarlo come la firma della definitiva intesa «giallorossa» in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Semmai, il risultato di Todde può essere di buon auspicio per le amministrative abruzzesi alle porte e potrebbe dare nuova energia per chiudere le partite ancora aperte. In ordine: Basilicata, Piemonte e Umbria. In tutte e quattro le Regioni l’intesa manca. E la parola d’ordine resta «prudenza».

Il primo ad annunciare il volo per Cagliari è Conte. "Comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde», dice prima di partire. «Che si vinca o che si perda, sarà stato comunque un risultato straordinario», spiega. Una frase che condensa la speranza per un risultato storico: la prima candidata del Movimento alla guida di una regione italiana. Tra i più vicini al presidente M5s, si sottolinea che il viaggio per la Sardegna è una scelta autonoma che il presidente ha preso dopo le prime ore di spoglio prendendo il primo voto utile. La segretaria dem, invece, ha comprato il biglietto già in mattinata, spiegano dal fronte Schlein. Per salutare Todde, con cui nel tempo ha stretto un sodalizio, e per testimoniare vicinanza ai militanti del Pd. Che, salvo sorprese, sarà il primo partito in Sardegna.