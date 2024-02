Campo largo o larghissimo, il Pd apre ma Conte è cauto. Frizioni sulla Basilicata

Il campo extra-large è già realtà. In una piccola porzione di Stivale, ma esiste. In Abruzzo, il centrosinistra al completo gioca una partita importante. E non a caso tutti i leader della coalizione a sostegno di Luciano D’Amico faranno spola nei prossimi giorni tra le montagne e il mar Adriatico. Da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Renzi e Carlo Calenda, fino a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Pd, M5s, Avs, Azione e Italia Viva sono pronti alla caccia all’ultimo voto utile per dare un’altra spallata al centrodestra. Meno pronti, almeno al momento, nel siglare gli accordi in altre sfide cruciali come quella della Basilicata e del Piemonte. Qualche passo in avanti si vede, ma «è ancora tutto in fieri», come si ripete da più parti. E il campo, che molti vorrebbero «larghissimo», resta un cantiere in corso. Con un metodo ancora da affinare e parecchie buche da appianare.

Gli impegni della campagna elettorale abruzzese, ormai alla volata finale, cominciano a riempire le agende dei leader. Nessun comizio in programma con tutti i volti nazionali sul palco, però, sulla scia tracciata da Alessandra Todde e prima ancora da Damiano Tommasi a Verona. Ma nel centrosinistra, i telefoni squillano soprattutto per un’altra questione bollente, quella della Basilicata. Dove non si sblocca la reticenza del M5s sul candidato Angelo Chiorazzo, appoggiato invece dal Pd. E così il lucano Roberto Speranza chiede al suo ex collega in Cdm, Giuseppe Conte, uno sforzo di «generosità». Ricorda quanto è costato al Pd il sostegno a Todde e invita a mettere da parte i "pregiudizi» e confrontarsi sul merito della candidatura di Chiorazzo. Alla richiesta di generosità, nel M5s tutto tace. «Il dialogo non è interrotto», sottolineano a Campo Marzio. E, intanto, nel Movimento c'è chi evidenzia che le perplessità su Chiorazzo sono state sollevate anche da più forze politiche. Insomma, il cattolico Chiorazzo non sembra convincere.