Manganelli inopportuni sui manifestanti, Meloni precisa: “Mattarella svolge una funzione di garanzia”

«Sergio Mattarella è una figura di garanzia. Non si può utilizzare l’autorevolezza del Capo dello Stato per fare una campagna contro il premierato e per un interesse di partito. Mancanza di rispetto nei confronti del presidente della Repubblica». Lo ha affermato Giorgia Meloni durante il punto stampa al termine dell’incontro con Trudeau. La premier esprime anche solidarietà e stima per il Capo dello Stato per questi tentativi «scorretti» di coinvolgerlo.

«Chi è serio sa benissimo che ho fatto una riforma che volutamente non tocca i poteri del capo dello Stato, perché so che il presidente Mattarella è una figura di garanzia, è un’istituzione unificante», ha proseguito. «I poteri restano fermi e immutati», ha aggiunto Meloni rinnovando «la totale stima» al capo dello Stato e «solidarietà per i tentativi di utilizzarlo: il gioco mi è chiarissimo, si sta cercando di mettere in piedi uno scontro con il presidente della Repubblica perché la sinistra non sa come spiegare che non vuole che i cittadini scelgano da chi farsi rappresentare».