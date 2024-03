Meloni da Washington annuncia: "Chico Forti tornerà in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Usa"

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. E' un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti". La premier Giorgia Meloni ha annunciato così, in un video diffuso a Washington, il suo risultato più tangibile della visita alla Casa Bianca, dove ha discusso con Joe Biden le priorità dell'agenda del G7, di cui l'Italia ha la presidenza di turno.

Era da molti anni che vari governi si prodigavano per far tornare Forti in Italia a scontare l'ergastolo inflittogli nel 2000 da un tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano, di cui si è sempre dichiarato innocente. L'esecutivo Meloni ora corona questi sforzi a favore dell'ex surfista e produttore televisivo trentino. "Uno straordinario risultato del Governo e della diplomazia italiana. Orgoglioso dei nostri funzionari. In silenzio continuiamo a raggiungere risultati importanti", ha commentato su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "E' un'ottima notizia, frutto anche dell'impegno e della serietà del governo. Altra promessa mantenuta", gli ha fatto eco il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Esultano i familiari e anche Franco Ianeselli, sindaco di Trento, la sua città: "In questi anni la lontananza da casa ha reso la detenzione di Chico ancora più dura. Ora comincia per lui una nuova vita, nel suo Paese, vicino ai suoi cari. Finalmente l'auspicio di tanti è diventato realtà".