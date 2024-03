Sardegna: cala il vantaggio di Todde ma il "ribaltone" resta un miraggio. Il centrodestra spera ancora

I dubbi degli sconfitti poggiano su presunte anomalie nell’assegnazione dei voti e anche su un presunto elevato numero di schede nulle . Il dato definitivo non è riportato sul sito della Regione "Sardegna elezioni", ma sui siti di alcuni grandi Comuni che hanno pubblicato i risultati elettorali nelle loro sezioni: per esempio, a Cagliari, dove Todde ha vinto nettamente, sono un migliaio le schede nulle (su 73.113 votanti), più 125 voti nulli; a Sassari meno di 200 sulle 54.498 nelle 136 sezioni scrutinate su 400. Secondo fonti del centrodestra, per continuare a sperare in un ribaltone, le schede nulle dovrebbero essere almeno 14 mila (ma statisticamente potrebbero essere meno di 12 mila) e la distanza fra i due candidati inferiore a 900 voti.

Ma ora lo scarto si è ridotto a 1.626, secondo dati ufficiosi di fonti del centrosinistra basate sui risultati di 17 delle 19 sezioni mancanti. Restano in sospeso solo le due di Silius (Sud Sardegna), dove però i votanti sono stati solo 450 e anche nell’ipotesi che tutti si siano espressi per Truzzu i loro voti non basterebbero a determinare il ribaltone auspicato da alcuni esponenti sul centrodestra.

Bisognerà aspettare la proclamazione degli eletti in Corte d’appello a Cagliari, fra non meno di due settimane, per avere i risultati definitivi e capire se per il centrodestra ci sono margini per presentare ricorso. E su questo punto Truzzu, nella sua prima conferenza stampa dopo il voto, è stato chiaro: «Una volta che avremo i dati dal tribunale li confronteremo con quelli presi dai nostri rappresentanti di lista nelle sezioni e valuteremo la situazione», aveva dichiarato il 27 febbraio scorso. «Se riterremo che ci sarà un elemento per poter fare un ricorso, lo faremo. Ma non è una cosa all’ordine del giorno, perchè adesso non ci sono le condizioni e non abbiamo il verbale della Corte d’Appello. I ricorsi si fanno quando c'è il risultato conclamato».

«Anche io posso credere che il Cagliari sia in grado di vincere contro la Juve, ma la classifica dice un’altra cosa», taglia corto il segretario regionale del Pd, Piero Comandini, rieletto in Consiglio regionale per la terza volta, assieme ai colleghi dem Giuseppe Meloni, Valter Piscedda e Roberto Deriu, tutti al terzo mandato consecutivo. «Ricordo che la legge statutaria elettorale stabilisce che vince il candidato presidente che prende anche solo un voto in più». La sua fiducia si basa sui dati aggiornati in possesso del centrosinistra. Anche se si attende l’ufficialità dalla Corte d’appello, i partiti vincitori guardano già alla composizione della nuova Giunta e alle priorità dei primi 100 giorni del futuro governo Todde, confidando nel fatto che anche eventuali ricorsi non fermerebbero l’attività dei neo eletti.