Giorgia Meloni: "L'elmetto? Ce l’ho, ci dormo anche. Da qui alle Europee accadrà di tutto"

«L'elmetto? Ce l’ho, ci dormo anche. Ci dormo anche perché si sta vedendo un pò di tutto».

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4. «Quando abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito. Hanno scommesso sulle nostre divisioni, poi si è visto che il centrodestra è compatto - ha aggiunto -. Hanno scommesso che saremmo stati isolati sul piano internazionale, e l’Italia è centrale come non mai. Hanno scommesso che avremmo affossato il Pnrr ma l’Italia è prima per realizzazione. Sta uscendo una natura risentita, un pò livorosa dei nostri avversari, che mi fa immaginare che accadrà un pò di tutto da qui alle Europee. Ma l’unica cosa che mi preoccupa è il consenso dei cittadini»