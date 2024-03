Abruzzo: cresce affluenza alle 12, ha votato il 15,87%. Marsiglio vota a Chieti con la moglie

Sale il dato dell’affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo rispetto al voto del 2019. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo, alle 12,40 - quando mancavano i dati di meno di 30 sezioni su 1.634 - si è recato alle urne il 15,87% degli aventi diritto, contro il 13,40% delle ultime elezioni. A Chieti ha votato il 14,82% degli elettori, il dato di 5 anni fa era l’13,08%, a L’Aquila il 16,72% (la percentuale precedente era stata del 12,96), a Pescara il 16,13% (14,13%) e a Teramo il 16,19% (13,46%).

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ricandidato dal centrodestra, poco prima delle 12 è arrivato al seggio elettorale per votare. Il governatore, accompagnato dalla moglie e dalla figlia, ha votato a Chieti - città nella quale ha la residenza - nella sezione n.57 della scuola elementare in via dei Frentani, nel quartiere Tricalle. Il governatore prima di andare via ha augurato buon lavoro a presidenti e scrutatori. (