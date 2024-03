Regionali, Marsilio riconfermato in Abruzzo: FdI tira un sospiro di sollievo. Tiene il Pd, crolla M5S

Quando il 75% delle sezioni abruzzesi era stato scrutinato (1225 su 1634) l'esito era già scritto: il governatore di centrodestra Marco Marsilio verso la riconferma.

Con oltre il 53% dei voti contro il 46% dello sfidante Luciano D’Amico, Marsilio ha costruito la sua vittoria nella provincia dell’Aquila, dove ha ottenuto il 61,33%. Più equilibrato, invece, il risultato nelle altre province: Marsilio ha il 51,55% nel pescarese, il 51,21% nel chietino e soccombe con il 49,87% nel teramano.

La riconferma di Marco Marsilio in Abruzzo conferma un’Italia sbilanciata a destra, anche per quanto riguarda la regioni. Il centrodestra governa in 14 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il centrosinistra in 6: Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta.

Bene Pd e FI, crolla M5s, male Azione

FdI è primo partito in Abruzzo con oltre il 24% e per la prima volta un governatore abruzzese in carica ottiene la riconferma nelle urne. La lista Marsilio Presidente ottiene il 5,48%. Pd: ottiene un lusinghiero 20,48%. Nel 2019 ebbe l’11,1%, nel 2022 il 16,6%. La lista D’Amico Presidente ha il 7,85%. FI: ha il 13,28%. Nel 2019 ebbe il 9%, nel 2022 l’11,1%. Lega: ottiene il 7,78%. Nel 2019 ebbe il 27,5%, nel 2022 l’8,1%. M5s: male il partito di Conte che si ferma al 6,79%. Nel 2019, correndo in solitaria, ebbe il 19,7%. Nel 2022 il 18,5%. Azione: ha il 3,79%. Nel 2022 con Italia viva ebbe il 6,3%. Avs: ottiene il 3,6%. Nel 2019 Leu ebbe il 2,8%. Nel 2022 Avs ebbe il 2,7%. Noi moderati: ha 2,89% dei voti. Nel 2022 ebbe lo 0,7%. Udc: ha l’1,2%. Nel 2019 ebbe il 2,9%