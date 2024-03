Cateno De Luca: "Alle Europee avanti con l'Italexit, un’idea che ha delle convergenze con la nostra"

Oggi, presso la Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza stampa per presentare la seconda forza politica che aderisce al progetto politico di Sud chiama Nord in vista delle elezioni europee con la lista "Libertà". La scorsa settimana era stata ufficializzata l'alleanza con il Partito Popolare per il Nord, fondato dall'onorevole Roberto Castelli, segretario federale ed ex Ministro della Giustizia. Oggi ufficializzato l’accordo con il Movimento per l'Italexit, formato da ex dirigenti di Italexit con Paragone.

Presenti alla conferenza il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca; la presidente Laura Castelli, l'onorevole Francesco Gallo, Giuseppe Sottile e Giampaolo Bocci rappresentante del Movimento per l'Italexit. “Il nostro progetto politico - ha affermato Cateno De Luca - va avanti contando sulla collaborazione di diversi movimenti che oggi cercano un punto chiaro e inequivocabile dal quale partire per portare avanti una strategia che mira ad affermare un maggiore protagonismo dell’Italia rispetto a politiche europee liberticide. Credo che sia indispensabile che gli elettori che hanno già espresso in passato una idea abbiano la possibilità di continuare ad esprimerla. La libertà è anche questo”.