La foto di Giorgia Meloni con la testa nascosta nella giacca è fotonotizia in prima pagina sul Wall Street Journal

La foto della premier Giorgia Meloni che ieri in aula si è coperta la testa con la giacca è apparsa oggi in prima pagina sul Wall Street Journal, accompagnata dalla frase che il leader dei Verdi Angelo Bonelli le aveva appena rivolto: «Don't Look at Me With Your Disturbing Eyes», non mi guardi con quegli occhi inquietanti. Su quello scatto è tornata la stessa Meloni che ha ironizzato sui social: «Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega». Nel post, la premier si è poi «scusata con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito».

Bonelli: "Scuse di Meloni? E'un problema di postura istituzionale"

Meloni mi ha chiesto scusa tramite un post sui social? «Non c'entrano le scuse, io non mi sono sentito offeso, il problema non sono le scuse ma che la premier deve avere una postura istituzionale». A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il portavoce di Avs Angelo Bonelli, contattato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti alla fine della trasmissione subito dopo che la premier ha pubblicato un messaggio in cui si scusava per quanto avvenuto ieri in aula. Il parlamentare dei Verdi ha poi scherzato coi conduttori, mostrando in video lo 'sguardo inquietantè che ieri, a suo parare, gli avrebbe riservato la presidente del Consiglio.