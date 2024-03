Europee, Cateno De Luca lancia il "Fronte delle Libertà". Da Capitano Ultimo all'ex sindaco di Amatrice: ecco chi ha aderito

“Civici in Movimento, ha affermato Pirozzi, rappresenta una confederazione di movimenti civici territoriali e amministratori comunali. Abbiamo scelto il simbolo dello scarponcino e non di un mocassino per rappresentare la fatica, il lavoro che gli amministratori portano avanti sul territorio. Vogliamo rappresentare il mondo del civismo, ad oggi considerato un mondo a parte. Un mondo trascurato e caratterizzato delle contraddizioni che intendiamo portare alla luce con determinazione e coraggio.

Con “I civici in movimento” le espressioni civiche avranno la possibilità di eleggere direttamente i propri rappresentanti, sia alle prossime elezioni europee che alle successive consultazioni politiche. Cateno De Luca oggi rappresenta l'unico leader politico che sta legittimando il civismo, rendendolo protagonista.”

Dopo l'accordo con Roberto Castelli anche "Popolo Veneto" di Vito Comencini sarà protagonista del progetto Libertà insieme a Rassemblement Valdoten, movimento fondato da quattro consiglieri regionali della Valle d'Aosta. "Sud chiama e Nord risponde!” Così ha esordito stamattina Vito Comencini. “Il popolo veneto è qui, ha affermato Comencini, con un movimento nato da poco ma con grande voglia di fare. Oggi, il regno delle Due Sicilie chiama e le terre della Repubblica Serenissima rispondono. Siamo uniti in battaglie di sovranità condivise, sfidando un'Europa che non rappresenta le vere istanze dei popoli europei. Non potevamo rimanere a guardare. Abbiamo deciso di offrire un'alternativa per portare avanti le istanze tradite: federalismo, autonomia, sovranità e identità territoriale. Bisogna dare risposte anche agli amministratori, e questo è il nostro impegno".