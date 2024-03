Governo Meloni, al via il rimpasto dopo le Europee: possibile uscita di sette ministri

Sembra ormai più che probabile un maxi rimpasto di governo subito dopo le Europee. In pole per le sostituzioni Raffaele Fitto che sarebbe "promosso" a Bruxelles e nei piani della premier Giorgia Meloni potrebbe occupare la casella di vice presidente con delega alla Difesa. Si chiacchiera di "avanzamenti di carriera" in Ue anche per altri due componenti di governo, ovvero Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso.

Tra i "bocciati", invece, Daniela Santanchè, per l'affaire Visibilia, e si parla anche di Carlo Nordio

Possibili cambiamenti anche in casa Lega potrebbero arrivare proprio in base ai risultati delle Europee, soprattutto se le consultazioni facessero registrare un calo di voti tale da mettere in dubbio la leadership di Matteo Salvini e un buon exploit di Forza Italia.