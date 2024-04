Elezioni europee, si scaldano i motori. Giorgia Meloni ed Elly Schlein si candideranno?

Le regole della par condicio, che potrebbero complicare un confronto a due, ma che ancora non sono pronte. E le liste, che vanno depositate di qui a un mese. Mentre si avvicina l’appuntamento con le elezioni europee si rincorrono le voci sull'annunciato duello tv tra la presidente del Consiglio, e di Fdi, Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd Elly Schlein, ma ancora non sarebbe stata fissata una data. Nessuna delle due ha ancora sciolto la riserva e entrambe sono impegnate, nel frattempo, col rebus delle candidature, che sono un rompicapo più per la leader dem che per la premier, mentre a sinistra spunta anche l’ipotesi di un rientro in politica di Ignazio Marino. Candidato però a sinistra del Pd, con Avs. L’ex sindaco di Roma ancora non avrebbe preso una decisione ma l’ufficializzazione della sua corsa per l’Europarlamento potrebbe arrivare già in settimana (mentre in Piemonte si dovrebbe candidare, sempre con Sinistra e Verdi, il suo ex capo di gabinetto, Roberto Tricarico). Un problema in più la concorrenza a sinistra per Schlein, che già deve fronteggiare il malcontento degli uscenti ("le liste non sono l’Isola dei famosi» affonda Pina Picierno che si è trovata il collegio "occupato da Marco Tarquinio» e con Lucia Annunziata giù ufficializzata come capolista). Gli staff dei dem e della premier sono in contatto da settimane per mettere a punto i dettagli della sfida in tv, ma il tempo stringe visto che a breve entrerà in scena la tagliola della par condicio. Mercoledì la commissione di Vigilanza Rai ascolterà l’Agcom sulla proposta di regolamento, che scatta a partire dall’indizione dei comizi elettorali, e che dovrebbe essere votato il 9 aprile. Una volta in vigore, le regole sulla pari visibilità di tutti i contendenti, complicherebbero, ragionano gli addetti ai lavori, il duello a due, anche perché si vota con il sistema proporzionale.