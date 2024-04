Pizzarotti spiazza tutti e accoglie il M5S nella lista "Stati Uniti d'Europa" con Renzi e Bonino. Ma è un pesce d'aprile

"Oggi finalmente posso annunciarlo! Sono giorni che si parla che +Europa stia dialogando con Renzi, e che il mio punto di vista sia di allargare questa possibile alleanza. Visto che secondo qualcuno “si è grillini per sempre”, ho deciso di invitare anche Giuseppe Conte al tavolo per la lista Stati Uniti d’Europa. Conte ha accettato entusiasta, ponendo come unica condizione la candidatura di Rocco Casalino capolista al Sud. Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa con Giuseppe Conte, Emma Bonino e Matteo Renzi per delineare i contorni dell"iniziativa. Un nuovo fronte per un"Europa più forte".

Così pochi minuti fa su Facebook con un post Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma e presidente di +Europa, ha, evidentemente, ironizzato rispetto alle polemiche degli ultimi giorni con dichiarazioni al vetriolo che hanno coinvolto lui, Renzi e la Bonino in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.