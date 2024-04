Il generale Vannacci candidato alle Europee? Salvini ci sta ragionando

«Ci stiamo ragionando». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in un’anticipazione dell’intervista a Belve in onda questa sera parlando della candidatura del generale Vannacci alle europee. Alla domanda di Fagnani «lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, ad esempio?» Il vicepremier risponde: «No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale; l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone».